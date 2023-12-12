بشرى سارة لحاجزي وحدات مشروع سكن مصر.. «اعرف هتستلم شقتك امتى»

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا، في تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، بحسب الخطة المعلنة من الجهاز.

منطقة أرض المعارض

وتقع العمارات المقرر تسليمها غدا، في منطقة أرض المعارض وهي المنطقة الأولى لمسلسل رقم «3 – 4 - 5» للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل الأخرى بعد المرحلة الأولى مباشرة، على أن يجرى التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير المقبل.

مواعيد التسليم بالتفصيل، كالآتي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 79 غدا الأربعاء.

- تسليم وحدات العمارة رقم 80 يوم الخميس 14 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 81 يوم الأحد 17 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 135 يوم الاثنين 18 من شهر ديسمبر.

- تسليم وحدات العمارة رقم 119 يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 133 يوم الأربعاء 20 من شهر ديسمبر.

- تسليم وحدات العمارة رقم 124 يوم الأحد 24 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 143 يوم الاثنين 25 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 155 يوم الثلاثاء 26 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 148 يوم الأربعاء 27 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 162 يوم الأحد 31 من شهر ديسمبر الجاري.

- تسليم وحدات العمارة رقم 163 يوم الاثنين الأول من شهر يناير 2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 164 يوم الثلاثاء 2 من شهر يناير 2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 161 يوم الأربعاء 3 من شهر يناير 2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 165 يوم الاثنين 8 من شهر يناير 2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الثلاثاء 9 من شهر يناير 2024.