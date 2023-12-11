مواعيد قرعة أراضي الإسكان في المدن الجديدة: تبدأ الأحد

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ إجراءات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة، المتوسطة والمتميزة والأكثر من متميزة، والتي طرحتها الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني المصريين في الداخل والخارج، خلال شهر أغسطس الماضي، واستمر التقديم لحجزها حتى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الهيئة قررت أن يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 17 من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الحادى والعشرين من نفس الشهر، مشيرة إلى أن القرعة العلنية اليدوية الأولى لتخصيص قطع الأراضي ستكون من نصيب المتقدمين لحجز قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، بمدن القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعبور، وتقام بمقر نفس أجهزة المدن الجديدة المطروح بها الأراضي المعلن عنها.

فيما تجرى القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المتميزة بمدن الشروق والفيوم والصالحية، يوم الأحد المقبل الموافق 17 من ديسمبر الجاري.

وتجرى القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المتميزة بمدن بني سويف الجديدة، وحداىق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 من ديسمبر الجاري، وتقيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأجهزة المدن الجديدة، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المتوسطة، بمدن أخميم الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 19 من ديسمبر الجاري.

وتجري الهيئة القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المتوسطة بمدن برج العرب الجديدة، وغرب قنا يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر الجاري، كما تجري الهيئة قرعة الأراضي السكنية المتوسطه بمدينة السادات يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

ونوهت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعقد القرعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر في اليوم المحدد بالجدول عاليه، وعلى السادة العملاء الراغبين في حضور إجراءات القرعة التواجد بداية من الساعة العاشرة صباحا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور.

كما نوهت المصادر إلى أن الحضور اختياري لمن يرغب على أن يتم غلق الأبواب الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للسادة الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

وأكدت المصادر، أنه تم استبعاد السادة المخالفين لكراسة شروط الحجز والسادة الذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة، ويمكن التعرف على باقي التفاصيل الخاصة بالطرح الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وهو:

‏www.newcities.gov.eg الموقع الخاص بالهيئة.