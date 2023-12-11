«الإسكان» تطرح أراض استثمارية متنوعة بأسعار مناسبة في العبور

في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، طرح جهاز تنمية مدينة العبور، قطع أراضي استثمارية متنوعة بمساحات مختلفة وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة، بأسعار مناسبة.

وتشمل قطع الأراضي المطروحة:

- قطعة أرض بمساحة 3887 مترًا بنشاط طبي بسعر تقديري 17995 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمساحة 600 متر بنشاط تجاري سكني بسعر تقديري 16465 جنيهًا للمتر.

قطعة أرض بمساحة 967 مترًا بنشاط حضانة بسعر تقديري 13080 جنيهًا للمتر.

قطعة أرض بمساحة 594 مترًا بنشاط تجاري بسعر تقديري 24350 جنيهًا للمتر.

وتبدأ مدة تنفيذ المشروع في جميع الحالات من تاريخ استلام الأرض، وتبلغ 3 سنوات.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مؤكّدًا ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفوري على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.