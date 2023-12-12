مدير «القومي للحوكمة» تبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل التعاون 

التقت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بدولة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي المشترك بين منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا)، تحت عنوان «السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي قامت بتنظيمه واستضافته الجامعة الأمريكية في القاهرة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى رؤية المعهد ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء وتنمية المهارات والقدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

كما استعرضت «شريف» دور المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد حريص على تعزيز التعاون الثنائي مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، نظرًا لوجود العديد من الرؤئ المشتركة فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في مختلف المجالات، موضحة أن تعزيز فرص التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، من شأنه المساهمة في تطوير الكوادر البشرية، ورفع كفاءتها، وتزويدها بالمعلومات والخبرات والمهارات المرتبطة بمجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالمخرجات المُقدّمة.