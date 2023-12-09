جامعة أسوان تحصل على تصنيف جديد في مجال التنمية المستدامة

حصلت جامعة أسوان على تصنيف جديد في مجال البيئة الخضراء والاستدامة البيئية، وذلك ضمن مسابقة التصنيف العالمي للجامعات المستدامة، حيث خاضتها الجامعة من خلال فريق برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة.

وأعلنت الجامعة في بيان اليوم، حصولها على تصنيف جديد في مسابقة التصنيف العالمي للجامعات المستدامة، وتحديدا في مجال الحرم الجامعي الأخضر والاستدامة البيئية.

ترتيب متميز جامعة أسوان

وحققت جامعة أسوان الفوز بترتيب متميز على المستوى العالمي، حيث احتلت المركز 899 من بين إجمالي 1183 جامعة عالمية، وفيما يتعلق بالترتيب داخل مصر، حصلت جامعة أسوان على المركز 25 من بين 26 جامعة مصرية.

الجامعة تعمل على تعزيز تواجدها

وأكد الدكتور محمد نجيب، مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، أن هذا التصنيف يعد تحديًا جديدًا تشارك فيه جامعة أسوان للمرة الأولى، والجامعة تعمل على تطوير وتعزيز أدواتها وأنشطتها من أجل تحقيق مراكز متقدمة بين الجامعات الأخرى إذ يعتمد هذا التصنيف على عناصر متعددة تتضمن البنية التحتية والطاقة والتغيرات المناخية وإدارة المخلفات وإدارة المياه والنقل والأنظمة التعليمية.