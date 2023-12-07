محافظ بني سويف يبحث مع وزير الري تأهيل المساقي ورفع كفاءة مخرات السيول

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في مستهل زيارته لبني سويف، التي بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الري، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير الميدانية للمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري.

وكان في استقبال الوزير والمحافظ كل من وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة «توسع بني سويف، حماية النيل، الري الري، التوجيه المائي» وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية.

مناقشة عدد من الملفات الحيوية

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وزير الري عددًا من الملفات المهمة، شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي.

تجديد الكباري على المجاري المائية

كما تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع، في مجالات تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات.