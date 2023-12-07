رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

محافظ بني سويف يبحث مع وزير الري تأهيل المساقي ورفع كفاءة مخرات السيول

كتب:

عمرو رجب
12:06 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
محافظ بني سويف يبحث مع وزير الري تأهيل المساقي ورفع كفاءة مخرات السيول

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في مستهل زيارته لبني سويف، التي بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الري، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير الميدانية للمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري.

وكان في استقبال الوزير والمحافظ كل من وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة «توسع بني سويف، حماية النيل، الري الري، التوجيه المائي» وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية.

مناقشة عدد من الملفات الحيوية

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وزير الري عددًا من الملفات المهمة، شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي.

تجديد الكباري على المجاري المائية

كما تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع، في مجالات تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات.

{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u064a\u0628\u062d\u062b \u0645\u0639 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0631\u064a \u0639\u062f\u062f\u0627\u064b \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645\u0629"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u064a\u0628\u062d\u062b \u0645\u0639 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0631\u064a \u0639\u062f\u062f\u0627\u064b \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645\u0629"}
{"description":"\u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u064a\u0628\u062d\u062b \u0645\u0639 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0631\u064a \u0639\u062f\u062f\u0627\u064b \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645\u0629"}

اقرأ المزيد:

وزير الري يوجه برفع منظومة المراقبة والمتابعة لمواجهة التعديات على نهر النيل

انعقاد الاجتماع الدوري لجامعة الزقازيق بحضور وزير الري.. ما أهم توصياته؟

وزير الري يستعرض موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة لرفع كفاءة العاملين

وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع

وزير الري يبحث التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه

وزير الري يلتقي نظيره الكويتي لبحث التعاون في معالجة مياه الصرف الصحي

وزير الري السابق يكشف موقفا إنسانيا للرئيس السيسي: اتصل بي بعد إصابتي بكورونا
بقلم عمرو رجب