وكيل لجنة المشروعات بـ«النواب»: الانتخابات الرئاسية ترسم خارطة مستقبل مصر

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية رسمت خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل المشاركة القوية لجميع فئات الشعب.

وأضافت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن المشاركة القوية والفاعلة للناخبين الذين توجهوا لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، تؤكد أن هذا الشعب حدد طريقه وهو البناء واستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشارت إلى أن المرأة والشباب قدموا صورة مشرفة للمشاركة في الانتخابات، إذ اصطفت النساء أمام اللجان الانتخابية منذ اليوم الأول، ما ساهم في تحريك كثير من الناخبين للنزول والمشاركة في الانتخابات.

وأوضحت أن اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية سيكون المصريين على موعد لتقديم انتصار جديد وهو اختيار رئيس جمهورية مصر، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.