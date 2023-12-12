طارق الملا يبحث تطوير الاتفاقات البترولية في اليمن على هامش مؤتمر «أوابك»

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسي وزير النفط اليمني والوفد المرافق له على هامش المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بقطر، والذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، دعم التعاون والتفاهم بين البلدين في مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين. وتناول اللقاء بحث المساهمة في تطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن كأحد المجالات المهمة التي تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، والرغبة القوية في تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات باليمن وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الاستراتيجي في تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات مصر في مجالات الغاز الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، إلى جانب التعاون في مجال استغلال الثروات التعدينية.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

وتطرق اللقاء إلى مشاركة اليمن في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024 المقرر عقده في فبراير المقبل وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التي تم بلورتها خلال المباحثات.

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز

والتقى الوزير مع محمد هامل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز على هامش المشاركة في المؤتمر، وتناول اللقاء مشاركة المنظمة في مؤتمر قمة المناخ COP28 بالإمارات وما تناولته القمة من موضوعات وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التي تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعي وجهودها في تسريع وتيرة التحول الطاقي ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات وكذلك التعاون بين الجانبين في إطار عضوية مصر بالمنظمة ودور المنظمة في دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين والدور الهام لصناعة الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمي.