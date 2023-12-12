محمد ناجي جدو يدلي بصوته في الانتخابات داخل مدرسة سيزا النبراوي

أدلى محمد ناجي جدو، نجم النادي الأهلي السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخلة لجنة مدرسة سيزا النبراوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وسط حضور كبير من الحشود الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

ناجي جدو

وشهدت لجان التجمع خلال الساعات الأولى من اليوم الأخير إقبالا كثيرا من المواطنين اللذين حرصوا على المشاركة بالعملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، معتبري الاستحقاق الدستوري ملحمة وطنية لبناء الوطن.

الانتخابات الرئاسية

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وحازم عمر وعبدالسند يمامة وفريد زهران.