منسق حملة المرشح الرئاسي حازم عمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

أدلى النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ ومنسق حملة حازم عمر بالقليوبية، مؤكدًا عقب إدلائه بصوته على أن مصر تشهد حدثًا عظيمًا ولحظة فارقة في تاريخها المعاصر وتاريخ المصريين بعد سنوات من رفع الوعي والبناء الفكري والسياسي.

وأضاف أبو سريع، لـ«الوطن»، أنّ مصر اليوم في عرس ديمقراطي جميل يشهد تنوعا واضحا في الاختبارات وترابطا للشعب المصري وازدهارها للأحزاب السياسية لاختيار رئيس لمصر بشكل حضاري، مضيفا بقوله هنا تشهد حضارة 7000 عام على رقي المصريين؛ لتكون مصر في مكانتها العظيمة بين الأمم.

وأكد أن نزول المصريين بهذا الشكل العظيم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رسالة للعالم أجمع بأن مصر عظيمة وهي أم الأمم ومهد الحضارات.

وناشد الشعب المصري بأن يخرج بقوة اليوم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية؛ لأنّ خروجه يمثل ردًا واضحًا على أعداء الوطن والمتربصين لمصر بأنّ المصريين لديهم من الثقافة والوعي والحب لوطنهم يفوق ما يحاك بهم وبوطنهم.