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انتخابات المصريين بالداخل

الفنانة بسمة تدلي بصوتها في الانتخابات بالدقي: فخورة بالمشاركة

كتب:

ضحى محمد ويسرا البسيوني
02:11 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الفنانة بسمة

الفنانة بسمة

أدلت الفنانة بسمة بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، مؤكدة أن المشاركة واجب مقدس.

ووجهت رسالة إلى سيدات مصر تحثهم على المشاركة الإيجابية، والنزول إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في تحديد مستقبل أولادهم، مؤكدة أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب.

وأشارت إلى أن الانتخابات الوسيلة الصحيحة لتصحيح الأحوال، والاستقرار لن يأت سوى بممارسة حقوقنا الانتخابية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بحضور عدد كبير من السيدات والشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت:«مبسوطة بالشباب والسيدات الموجودة قدام اللجان الانتخابية، ورسالتي للشعب المصري، ضرورة أداء الواجب الوطني، وأنا مواطنة مصرية ولي الفخر الشديد بذلك».

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