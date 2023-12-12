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انتخابات المصريين بالداخل

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

كتب:

محمد حسن عامر
02:27 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
هجوم إرهابي في باكستان - صورة أرشيفية

هجوم إرهابي في باكستان - صورة أرشيفية

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا.

موقف مصر من الحدث الإرهابي 

وأعربت مصر حكومةً وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المُصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لجميع الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة الأحداث.

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بقلم محمد حسن عامر