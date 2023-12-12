مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا.

موقف مصر من الحدث الإرهابي

وأعربت مصر حكومةً وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المُصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لجميع الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة الأحداث.