«التنسيقية»: المصريون في باكستان يواصلون التصويت بالانتخابات لليوم الثاني

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، التي انطلقت أمس الجمعة.

إقبال كثيف من المصريين في باكستان على الانتخابات

وذكرت الغرفة، أنّ أبناء الجالية المصرية توافدوا على مقر السفارة في العاصمة الباكستانية «إسلام أباد»، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية، موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب خلال الأيام المحددة للتصويت.

ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات.

وتنص الضوابط على أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية، مثبتًا به الرقم القومي.