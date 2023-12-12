محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات في 6 مراكز

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

محافظ سوهاج يتفقد اللجان الانتخابية

وشملت جولة المحافظ اليوم، تفقد لجان مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد العزيز بالمنشأة، ومدرسة أولاد نصير الابتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما.

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات وتوفير سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار رئيسهم، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

انتظام أعمال التصويت في الانتخابات

وقال المحافظ إن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثاني، مشيرا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.