أوقاف سوهاج تطلق برنامج «أئمة الحديث» بـ4 مساجد.. حياة الإمام مسلم

أطلقت مدرية الأوقاف اليوم برنامج أئمة الحديث الدعوي، وعقدت 4 ندوات علمية بعنوان «الإمام مسلم نشأته وحياته وجهوده العلمية»، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

خريطة برنامج أئمة الحديث بسوهاج

قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنه جرى إطلاق البرنامج في عدد من المساجد منها مسجدي القطب والزهراء بسوهاج، ومسجد العصارة ببني حميل بمركز البلينا ومسجد الأنصاري بمركز طهطا.

الإمام مسلم بندوات أوقاف سوهاج

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، تحدث الجميع بالندوات الأربعة عن الإمام مسلم نسبه ونشأته، حيث ولد الإمام مسلم في نيسابور بإقليم خراسان، وفيها أيضا لقي ربه، وقد طلب العلم منذ الصغر، وقد كان من الحُفّاظ وبدأ بالمعرفة والأخذ عن علماء بلاده، قبل الترحال.

وكان أبوه وأسرته من أهل العلم، فحببه ذلك في أجواء الاستزادة والتلقي، قبل أن يسافر في رحلات عديدة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وهناك التقى بكبار العلماء، وقد سافر إلى المدينة المنورة والبصرة وبغداد والكوفة والشام ومصر.

علاقة الإمام مسلم بالعلم

وأوضح وكيل أوقاف سوهاج: كانت علاقة مسلم مع العلم مبكرة، فأول رحلة له في الصبا، جاءت في الـ 14 من عمره عندما ذهب إلى الحج.