مريض يتوجه للجنته الانتخابية في سوهاج بسيارة إسعاف.. غير قادر على الحركة (صور)

طلب مواطن من مرفق الإسعاف مساعدته في الانتقال لمقر لجنتة الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمركز ومدينة سوهاج، لعدم مقدرته على الحركة بسبب معاناته الصحية، وعلى الفور استجاب المرفق للمواطن وتم نقله لمقر لجنته وإعادته لمنزله.

«صحة سوهاج» تشكر مرفق الإسعاف

وقدم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الدكتور هاني فؤاد مدير نموذج إسعاف سوهاج وجميع العاملين به، بسبب تلك اللفتة الإنسانية لمساعدة مريض غير قادر على الحركة، ونقله لمقر لجنته الفرعية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

حرص المواطن على المشاركة في الانتخابات

وأشاد وكيل صحة سوهاج بحرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري وواجبه الوطني تجاه بلده، مؤكداً فخره واعتزازه بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم.