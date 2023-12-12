«أميمة» توزع الحلوى على الأطفال في الانتخابات بسوهاج: نزرع فيهم حب الوطن

حملت أميمة حمزة عرابي أبو زهاد، محامية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، صناديق من الشوكولاتة أمام اللجان الانتخابية وداخلها بمحافظة سوهاج، وهي ترتدي علم مصر، وتوزع على الأطفال المتواجدين بصحبة ذويهم باللجان.

سعادة الأطفال بالمشاركة السياسية

وقالت أميمة لـ«الوطن»: «لازم أفرح الأطفال ونحببهم بالمشاركة أكثر، من أول يوم انتخابات والأطفال علامة مميزة باللجان الانتخابية بكل مراكز سوهاج، والشباب الصغير (ثانوي وإعدادي)، كلهم حابين يشاركوا ويفهموا، وكانوا مبسوطين بعلم مصر، وطلبوا التصوير معي».

أضافت أنّ أكثر من طفلة طلبت علم مصر حينما شاهدته داخل اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستقوم بتصنيع وتفصيل الأعلام، كأزياء للأطفال، حتى يحمل الجميع مصر بقلبه فعلا وقولا.

زرع حب الوطن من الصغر بالأطفال

شعرت «أميمة» أنّ الشيكولاتة والحلوى المحببة للأطفال ستجعلهم يربطوا الحدث الانتخابي الكبير بالحلوى التي يحبونها، فأرادت زرع حب الوطن والمشاركة الإيجابية بداخلهم، لأن الوطنية والانتماء من الصغر كالنقش على الحجر.

دعوة للمشاركة السياسية

وكشفت «أبو زهاد» أنها تشعر بالفخر والاعتزاز وهي ترتدي علم مصر، لإيصال رسالة للعالم بأنّ مصر مطبوعة على أجسادنا وأرواحنا، كما دعت المواطنين بمختلف طوائفهم وفئاتهم للمشاركة السياسية في صنع قرارهم باختيار مستقبل وطنهم: «شارك لأنّ صوتك فارق وصوتك رصاصة في قلب عدوك».