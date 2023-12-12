50 ألف طالب بجامعة سوهاج يشاركون في الانتخابات الرئاسية

أعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة، الذين حققوا مشهدا تاريخيا في حب مصر، بالإقبال الكثيف وغير المسبوق والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح «النعماني» أن ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة بالجامعة شاركوا في هذا المشهد الذي يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة، النابع من شعورهم الوطني وتفهمهم الشديد للتحديات الداخلية أو الخارجية التي تواجهنا، وتثبيتا لركائز النظام الديمقراطي.

رئيس جامعة سوهاج يتقدم المسيرة

وتقدم الدكتور حسان النعماني، مسيرة ضخمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، بدءا من مقر الجامعة الجديد، وصولا إلى لجان الاقتراع بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر ياسين، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب .

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الطلاب حرصوا على التوافد إلى اللجان انتظارا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، لإيمانهم بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، ووعيهم بما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات.

وشدد على أن انتخابات 2024 لها أهميتها؛ نطرا لكونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي، والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.