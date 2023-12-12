«ضربة واحدة كبدت قوات الاحتلال الكثير».. ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن الاشتباكات في غزة؟

كشفت الفصائل الفلسطينية في بيان صدر عنها، منذ قليل، أن المقاومة في قطاع غزة، استطاعت أن تستهدف 7 آليات عسكرية وقتل نحو 10 جنود إسرائيليين، وإصابة آخرين في ضربة واحدة، وفقما نقل التليفزيون الفلسطيني.

ضربة واحدة تكبد الاحتلال الكثير

وقال البيان إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، استهدافت 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة «الملك – القائد»، وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

وأضافوا أنهم اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة «باز 3» وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم قناصا صهيونيا بقذيفة «RPG».

كما خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الراجلة في عدة مناطق من المسافة الصفر، أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونيا بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح.