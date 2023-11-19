محمد عطية يدعم القضية الفلسطينية: عاشت المقاومة دائما وأبدا

دعم الفنان محمد عطية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، القضية الفلسطينية بعد الهجمات المتتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وكتب محمد عطية: «أنا أؤمن بالمقاومة.. أدعمها.. هي مصدر فخرنا الوحيد بعد أن خذلنا الجميع.. عاشت المقاومة دائما وأبدا».

محمد عطية يدعم أهل غزة

وفي منشور سابق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حرص الفنان محمد عطية على دعم القضية الفلسطينية إذ كتب: علموا أولادكم أن الدفاع عن الأرض ليس إرهابا.. أن الحياد في وقت تفشى فيه صوت الباطل خيانة.. أن مقاومة الظلم شرف وأن الأرض أرضنا جميعًا وأن القضية قضيتنا جميعا».