محتجزة إسرائيلية تكشف تفاصيل لقاء مثير مع «السنوار».. ماذا قال بالعبرية؟

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تقريرًا صباح اليوم قالت فيه إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار التقى المحتجزين الإسرائيليين في أحد الأنفاق وقد تحدث معهم باللغة العبرية، مؤكدا لهم «أكثر أمنًا هنا» وأنه لن يحدث لهم شيء.

وكانت المحتجزة التي تم الإفراج عنها واحدة ممن احتجزتهم الفصائل الفلسطينية بعد هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وقد تم الإفراج عنها في إطار عملية تبادل المحتجزين والأسرى التي جرت في إطار هدنة إنسانية استمرت 7 أيام برعاية مصرية – قطرية – أمريكية.

رسالة من «السنوار» للمحتجزين

وروت إحدى المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنها أنه في الأيام الأولى للحرب، تم نقلها مع محتجزين آخرين إلى خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وبعد حوالي ساعة من السير على الأقدام، دخلوا إلى النفق ثم ساروا لمدة ساعتين تقريبًا حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة.

ولفتت إلى أن عناصر حركة حماس كانوا يرافقونهم، ثم دخل «السنوار» وأبدى اهتمامًا بهوياتهم، وبعد أن هدأهم أكد لهم أنه لن يحدث لهم شيء وأنهم آمنون في ذلك المكان، وحدثهم باللغة العبرية قائلًا: «مرحبًا، أنا يحيى السنوار، أنتم أكثر أمانًا هنا، لن يحدث لكم شيء»، لافتة إلى أنه بعد هذه الكلمات القصيرة رحل.

المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي

ويحيى السنوار هو المطلوب الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في بداية العدوان إن على رأس أهدافه مقتل «السنوار» والقضاء على حركة حماس واسترداد المحتجزين بشكل كامل، لكن أيًا من تلك الأهداف لم يتحقق بعد.

والأسبوع الماضي حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل رئيس حركة حماس في منطقة خان يونس ودخلته، لكنها وجدته فارغًا، وقد ذكرت مصادر إسرائيلية أن «السنوار» كان في شمال قطاع غزة، لكنه فر من هناك مع بداية المعارك متسترًا في قافلة إنسانية كان الجيش الإسرائيلية أطلقها، بحسب زعم تلك المصادر.