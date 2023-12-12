بطلة بوستر توعية الصم بإجراءات التصويت بلغة الإشارة تدلي بصوتها في الانتخابات

أدلت آية محمد كامل أحمد، بطلة بوستر توعية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بلغة الإشارة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

وأدلت بطلة البوستر بصوتها في مدرسة مصطفى كامل المتميزة - قسم العمرانية - محافظة الجيزة - وسط ترحيب من أقرانها من ذوي الإعاقة السمعية لدورها ودور المجلس في التوعية، كذلك ترحيب المستشار أحمد الفولي، رئيس اللجنة، بالدور التوعوي الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أسفر عن إقبال عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة والتصويت، ورحب بدور «آية» باعتبارها بطلة البوستر الذي ساعد على توعية كافة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات التصويت.

من جانبها أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بكافة التسهيلات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس، حيث شهدت الفترة السابقة للعملية الانتخابية عقد عدد من اللقاءات والتجهيزات بين الهيئة والمجلس للوقوف على آخر الإجراءات والتيسيرات وسبل الإتاحة المطلوبة لتسهيل عملية التصويت، وهو ما أسفر عن إتاحة وتنفيذ نموذج الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك توفير وطباعة البوسترات المصورة بخطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة والموزعة على اللجان الانتخابية داخلها وخارجها لتوعية ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات العملية التصويتية.

وقدمت المشرف العام على المجلس، التحية والتقدير لكافة القائمين على عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، والمكتب التنفيذي للهيئة، على تذليل كافة الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المجلس على تواصل لحظي وأول بأول مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لأبلاغهم بأية إشكاليات.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928