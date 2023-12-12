محافظ القليوبة يتابع سير الانتخابات في مدينتي العبور وشبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية في مدينتي العبور وشبين القناطر في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية اليوم، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

تفقد اللجان الانتخابية في العبور وشبين القناطر

وتفقد المحافظ لجان مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة بالحي التاسع، ومدرسة الـ70 متر للتعليم الأساسى بحي الشباب، وفي مدينة شبين القناطر تفقد مدرسة الشهيد رضوان الثانوية التجارية بنات بالمدينة، ومدرسة الرسمية التجريبية بالمدينة، ومدرسة أبوبكر الصديق الثانوية، واطمأن على انتظام أجواء العملية الانتخابية في جميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، خاصة أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في جميع اللجان الانتخابية بالقليوبية، ومشاركة كافة أطياف المجتمع.

محافظ القليوبية يشيد بالإقبال على الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، حسب تعبيره، وبشكل طبيعى ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.