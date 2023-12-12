بعد الاستراحة.. كثافة من الناخبين في مدرسة «محمد أبوالعينين» بالقاهرة الجديدة

شهدت لجنة الشهيد أحمد محمد محمود أبو العينين للتعليم الأساسي، بالتجمع الأول، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين انتظروا انتهاء فترة الاستراحة بكل اللجان، والتي كانت من الساعة 3 وحتى 4 عصرا.

وتواجد الناخبون بكثافة ما بين شباب وسيدات أمام أبواب لجنة الاقتراع من أجل الإدلاء بصوتهم الانتخابي لاختيار رئيس مصر 2024، ذلك عقب عودة لجان الاقتراع لعملها في تمام الساعة الرابعة عصرا.

الانتخابات الرئاسية

وشهدت كل لجان القاهرة الجديدة انتظاما من قبل الناخبين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم بعد عودة العمل وفتح المدارس أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الـ4 مساء، ليتوافد العشرات من المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبيل الافتتاح منتظرين الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحهم ضمن سباق الانتخابات الرئاسية الحالية.

الرموز الخاصة بمرشحي الرئاسة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والمشرفة على انتخابات الرئاسة قائمة نهائية بالمرشحين بسباق انتخابات الرئاسة وبرموزهم الانتخابية، حيث اختار المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز «النجمة»، فيما اختار المرشح محمد فريد سعد زهران رمز «الشمس»، بينما خصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، واختار المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز «السلم»، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.