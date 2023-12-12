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انتخابات المصريين بالداخل

«التنسيقية»: سيارة إسعاف تنقل مريضا أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

إسراء سليمان
04:36 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
نقل المريض إلى اللجنة الانتخابية

نقل المريض إلى اللجنة الانتخابية

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتشاد أهالي كفر الشيخ، أمام اللجان الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.

مشهد إنساني داخل إحدى لجان الانتخابات 

وشهدت إحدى اللجان، مشهدًا إنسانيا، إذ حرص أحد الناخبين رغم مرضه على الإدلاء بصوته، وحضر في عربة إسعاف إلى مقر اللجنة، ودخل بمساعدة المسعفين إلى صناديق الاقتراع؛ ليمارس واجبه الوطني والدستوري.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، حتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة تقارير على مدار اليوم، تُنشر تباعًا على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيًا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.