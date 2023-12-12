الداخلية تساعد كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثالث.

كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعي للوزارة، قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الانتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقى ذلك استحسان المواطنين.

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتي التمس خلالها المواطنين من ذوي الهمم وكبار السن مساعدتهم في الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.