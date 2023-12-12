برلماني: انتخابات الرئاسة رسالة تحدٍ من المصريين للأعداء

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن المصريين قدموا للعالم كله تجربة عظيمة ومتفردة في الانتخابات الرئاسية التي تختتم أعمالها، اليوم الثلاثاء، وتعتبر واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مصر، خاصة أنها تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية.

وقال «شمس الدين» في بيان له أصدره اليوم، إنّ الشعب المصري العظيم بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه اختار طريق الاستقرار والأمن لمصر بتأييده ودعمه الكاملين للدولة المصرية في هذه الانتخابات، خاصة أن هذا الأمر يعد بمثابة مهمة وطنية أمام كل المصريين، مؤكدا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية رسموا مستقبلاً جديداً لمصر؛ باختيار وانتخاب رئيس مصر القادم لإدارة شؤون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة القادمة.

وأشار النائب السيد شمس الدين، إلى أن المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدي من المصريين لأعداء الداخل والخارج بأن الشعب يقف خلف الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، مؤكدا أن هذه الانتخابات المهمة أكدت أن المصريين على وعي وإدراك كاملين بالتحديات والمخاطر التي تواجه مصر ودائماً يقفون صفاً واحدة خلف الوطن، وذلك من أجل استمرار مسيرة التنمية والاستقرار والأمن في مصر، خاصة أن وحدة وتماسك المصريين هو سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على إفساد وإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضدها داخلياً وخارجياً.