مسيرة لقساوسة بني سويف لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظم عدد كبير من القساوسة والكهنة بايبارشية بني سويف، وبمشاركة شباب الكشافة، اليوم، مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية وذلك داخل النادي الاجتماعي بمطرانية بني سويف اختتم بوقفة أمام مبني المطرانية من الخارج.

دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الأنبا غبريال أسقف بني سويف، إن الوقفة جاءت بتوجيه ورعاية نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وختامًا سلسلة المسيرات والفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية للحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشجيع المواطنين الذين لم يصوتوا علي المشاركة في الانتخابات اليوم وإرسال رسالة الي العالم أن الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشنا العظيم.

إقبال كبير من المواطنين في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

وتشهد لجان محافظة بني سويف إقبال كبير من الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، وخاصة في لجان القرى، وخاصة كبار السن والشباب والسيدات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، وتختتم مساء اليوم، حيث يبلغ عدد اللجان الفرعية 497 لجنة داخل 450 مقر انتخابي، بجانب 9 لجان عامة و4 لجان للوافدين، بإجمالي عدد ناخبين تخطى 2 مليون ناخب يحق لهم التصويت في محافظة بني سويف