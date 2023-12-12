النائب أحمد عثمان يدلي بصوته: الإقبال على انتخابات الرئاسة فاق التوقعات

أدلي المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمسقط رأسه بمدينة الإسماعيلية.

وثمن «عثمان»، في بيان، المشاركة الفعالة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، التي فاقت جميع التوقعات، مؤكدا أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية في حب بلده.

وقال عضو مجلس النواب، إن المصريين وجهوا رسالة قوية للعالم إن الشعب يؤيد دولته التي ترفض التهجير بشكل قاطع، متوقعا استمرار حشود الناخبين أمام اللجان حتى غلق باب التصيوت، وذلك من أجل تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تفوق جميع نسب المشاركة السابقة.

وأكد «عثمان»، أن أهم ما يميز الانتخابات الرئاسية الحالية وجود إجماع من جميع التيارات على أنها تجرى في مناخ من الديمقراطية والنزاهة، وأنه لا توجد أي انتهاكات قد تتسبب في تشويه العُرس الديمقراطي، مثمنا دور الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير مناخ ديمقراطي خلق لدى الجميع شعورا بالطمأنينة تجاه سير العملية الانتخابية، وجعل كل مواطن يشعر بقيمة صوته الانتخابي.