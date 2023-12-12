سيارة إسعاف تنقل مواطنا من ذوي الهمم بالقليوبية إلى لجنته الانتخابية بالقاهرة

استجابت محافظة القليوبية لطلب مواطن من ذوي الهمم بحي شرق شبرا الخيمة، بتوجيه سيارة إسعاف لنقله إلى لجنته الانتخابية بالقاهرة، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

نقل مواطن من ذوي الهمم بسيارة إسعاف

أكدت محافظة القليوبية، في بيان صحفي، التنسيق مع إسعاف القليوبية لنقل المواطن عاطف محمود النازي، من ذوي الهمم، ومقيم بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة؛ ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بمدرسة الشهيد حمدي سعيد بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة.

إعادة المواطن لمنزله بعد المشاركة في الانتخابات

وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت بلاغًا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجرى التنسيق مع إسعاف القليوبية، وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرًا لحالته الصحية، ونقلته إلى اللجنة لتحقيق رغبته، ثمّ أعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة.