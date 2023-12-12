«سهير» أمريكية من أصل مصري تشارك بالانتخابات: نرسم خريطة مستقبلنا

أعربت سهير جورجي، أمريكية من أصل مصري، عن فخرها واعتزازها لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن أصدقائها انبهروا من حرص المصريين على خروج العملية الانتخابية بأزهى صورة.

وأدلت سهير جورجي بصوتها في لجنة مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بهضبة أم السيد بشرم الشيخ، ضمن وفد ضم الأنبا يوسف السيناوي، والأنبا يؤنس نبيل، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

من جانبه، قال الأنبا يوسف السيناوي: «نشارك في الانتخابات الرئاسية بدافع الواجب الوطني، ويجب أن نضع بأيدينا خريطة مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا، لذلك حرصت الكنيسة على المشاركة بجميع رهبانها وأبنائها وزوارها وذهبنا إلى لجنة انتخابات بهضبة أم السيد بشرم الشيخ لنقول كلمتنا».

التقاط الصور التذكارية

وقالت «سهير»: شاركت أصدقائي وأحبابي من أبناء الكنيسة في عملية التصويت، ونحن نردد «تحيا مصر بشعبها، تحيا مصر بجيشها، تحيا مصر بشرطتها».

مساعدة الشرطة للمسنين

وأشادت بدور الشرطة في توفير الأجواء المناسبة لتصويت ذوو الهمم، مشيرة إلى أن أحد أفراد الشرطة اصطحبها على كرسي متحرك، لأنها تبلغ من العمر 73 عامًا ولا تستطيع السير، وساعدها في الإدلاء بصوتها بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أنها أرسلت فيديو لها أثناء مساعدة فرد الشرطة لها في التصويت، إلى أصدقائها بالولايات المتحدة، وهو ما آثار انبهارهم، مضيفة: «كنت فخورة جدًا كوني مصرية، وسعدت بشرطتنا وشعبنا المتعاون الجميل».