محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجود جهود جادة لضمان توفير بيئة مناسبة ومريحة للمواطنين أثناء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة الامتثال للإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة لضمان حدوث انتخابات نزيهة.

محافظ البحر الأحمر يتابع سير العملية الانتخابية

جاء ذلك خلال تفقد محافظ البحر الأحمر غرفة العمليات الرئيسية ومركز التحكم والسيطرة التابع للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، من خلال البث المباشر للفعاليات بغرفة العمليات الرئيسية، للوقوف على كيفية سير العمل في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

مركز التحكم والسيطرة بالبحر الأحمر

من جانبه أشار نادي نصيف، مدير مركز التحكم والسيطرة بالبحر الأحمر، إلى ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.