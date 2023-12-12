«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير جراحات الشريان الأورطي الصدري

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، الدكتور مراد سلام (إنجليزي الجنسية) خبير جراحات الشريان الأورطي الصدري والباطني بمستشفى جايز أند سان توماس لندن بإنجلترا، في الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بعيادة الأوعية الدموية بالمجمع.

الاستعلام على رقم تليفون: 0222639393.