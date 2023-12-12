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«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير جراحات الشريان الأورطي الصدري

كتب:

محمد مجدي
09:26 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، الدكتور مراد سلام (إنجليزي الجنسية) خبير جراحات الشريان الأورطي الصدري والباطني بمستشفى جايز أند سان توماس لندن بإنجلترا، في الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بعيادة الأوعية الدموية بالمجمع.

الاستعلام على رقم تليفون: 0222639393.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.