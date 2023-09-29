المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل «أشرف فولة» بتوجيهات رئاسية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، للتنسيق لسرعة نقل اللاعب أشرف فولة، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة في المعادي، نظرًا لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة، بطل العالم سابقا في كمال الأجسام، الذي أصيب بفشل كلوي، ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى، تمهيدًا لجراحة زراعة الكلى.

وقال اللاعب أشرف فولة، إن استجابة الرئيس السيسي له «إنسانية» في المقام الأول، مؤكدًا على احترامه وتقديره للرئيس، وأنه يشكره كابن من أبنائه.

وتابع: «ربنا يعينه على اللي هو فيه.. وأنا بشكره كابن من أبنائه، وبقوله ربنا يقويك على اللي أنت فيه، ويديك القوة بكل الاتجاهات، وأنا مبسوط جدًا باهتمام حضرتك بيا».

ومن جانبهم، وجه أسرة اللاعب أشرف فولة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة الاستجابة على المناشدة التي توجه بها، مشيدة بالرعاية الفائقة للاعب، وإجراء الآشعات والتحاليل الخاصة باللاعب.

وأكدوا أن الرئيس السيسي وجه بعلاج حالة اللاعب، موجهين الشكر للقوات المسلحة المصرية الباسلة.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين اللذين رفعوا علم مصر عاليًا خفاقًا في مختلف المحافل الرياضية.