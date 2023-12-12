فشل عزل رئيسة جامعة هارفارد بسبب مظاهرات الطلاب الداعمة لفلسطين

نجت كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد، من محاولة لإقالتها بعد خضوعها لجلسة تحقيق بالكونجرس الأمريكي، على خلفية مظاهرات شهدتها الجامعة تأييدًا للشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن مجلس إدارة جامعة هارفارد، أعلن اليوم الثلاثاء، أن كلودين جاي، ستبقى رئيسة للجامعة، على الرغم من الدعوات لاستقالتها، بعد شهادتها أمام الكونجرس، حول معاداة السامية في الحرم الجامعي.

ويدور الخلاف، حول كيفية تعامل الجامعات مع الاتهامات، بمعاداة السامية في حرم الجامعات في أعقاب الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، الذي أثار موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

محاولة لإسكات الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل

واتسع الجدل منذ جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على حرية التعبير في الحرم الجامعي، فيما يرى أنصار حقوق الفلسطينيين أن هناك محاولة لإسكات الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، التي تواجه إدانة بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في هجومها العسكري على غزة.

وفي جامعة هارفارد، اكتسبت جاي دعمًا كبيرًا من زملائها، حيث وقع المئات من الأساتذة على عريضة تعارض الدعوات الموجهة لها بالتنحي قبل أن تؤكد مؤسسة هارفارد دعمها لها.