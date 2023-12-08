عاجل.. بسبب فشل نتينياهو.. مظاهرات حاشدة أمام الكنيست تطالبه بالاستقاله

شارك المئات من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية أمام الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مطالبين باستقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو بسبب فشله، رافعين لافتات كتب عليها «لماذا لم يستقيل نتيناهو حتى الآن؟»، وفق تقرير صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فماذا يحدث في إسرائيل؟

مظاهرات حاشدة ضد رئيس وزراء نتيناهو

وبحسب الصحيفة العبرية، المئات من المواطنين الإسرائيليين خرجوا في مسيرات حاشدة أمام الكنيست مطالبين بإستقالة بنيامين نتنياهو، لأنه فاشل.

وقال روني نيمان الذي قُتلت ابنه اخيه خلال مهرجان حفل الطبيعة في راعايم في غلاف غزة – يقصد عملية طوفان الأقصى- خلال المظاهرة: «هل تتذكرون ذات مرة عندما استقال رئيس وزراء لأن زوجته كان لديها حساب بنكي بالدولار؟ فكيف يمكن أن نسمح بوجود رئيس وزراء يداه ملطخة بدماء 1200 قتبل ولم يستقل حتى الآن».

وأضاف بغضب: «رئيس الوزراء يرسل أبناءنا كجنود احتياط للحرب في غزة، ويخشي أن يلتقط صورا معهم، هذه الحكومة يجب أن تتغير».

ماذا يحدث في إسرائيل؟

غضب عارم يواجهة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الشعب الإسرائيلي، بعد إخفاقات كثيرة، منها أنه لم يحقق أي انتصارات تذكر خلال الحرب على غزة سوى بسبب مقتل المدنيين، وأنه تسبب في رفض شعوب العالم للإسرائيليين، حتى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت مواطنيها في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم الإفصاح عن هويتهم.

بالإضافة إلى الإعلان يوميًا عن مقتل جنود احتياط من المشاركين في الحرب على غزة، فضلا عن إن قرارات الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملياتها العسكرية وآخرها إغراق الأنفاق بدون الاهتمام بوجود 138 محتجز فيها لدي الفصائل الفلسطينية، يجعل عائلات هؤلاء المحتجظزين وأقاربهم غاضبين.

يأتي هذا بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عائلات المحتجزين منذ يومين، حيث اشتعل الموقف بينهم وأدي إلى تطاول وشتائم وتشابك بالإيدي واستدعاء الأمن للفصل بينهم.