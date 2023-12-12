محمود مسلم: «المجتمع المدني» كان ظاهرة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية شهدت ظاهرة جديدة تتمثل في دور المجتمع المدني، خاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، فهذه المؤسسات التي تملك الآن قاعدة بيانات للأهالي في القرى، وتتعامل معهم عبر السنوات الماضية.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «النهار»، أنها استطاعت بشكل أو بآخر أن تحشد المواطنين وترفع من درجة الوعي للتصويت، وليس للتوجيه الانتخابي، وهناك فرق بين الاثنين، ما ينمي المشاركة والديمقراطية، وهذا أمر جديد في الانتخابات وأمر جيد.

وأكد أن الإعلام المصري التزم بالحياد ونجح في أن يعرف المصريين كلهم بالمرشحين وبرامجهم دون أن يتعرض لأي إساءات شخصية أو يتعرض لحرمة حياتهم الخاصة أو غير ذلك، وهناك خلاف ما بين المرشحين على البرامج والآليات.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون هناك مرشحون منافسون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فالطبيعي أن يكون هناك أيضا انتقادات لطريقة الإدارة، وهذا أمر جيد والتنافس أمر طيب ومعركة الانتخابات كانت نظيفة، والإعلام كان له دور مهم ويكفي أن الناس كلها عرفت تفاصيل المرشحين من الإعلام المصري.