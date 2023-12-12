محمود مسلم: الانتخابات الرئاسية بروفة نهائية للأحزاب السياسية لبرلمان 2025

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن شعور الناس بالاستقرار والأمن، بالرغم أنه موجود منذ سنوات، لكن تجدد هذا الشعور مع الحرب على غزة، إذ شعرت الناس بنعمة الاستقرار والأمن في ظل إقليم مضطرب.

مصر تنعم بالاستقرار والأمان

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «النهار»، أن هذا ما جعل الناس تعطي مجددا أولوية لفكرة الأمن والاستقرار، وأن مصر في الأحوال كلها رغم ظروفها لكنها دولة تنعم بالاستقرار والأمان وهذا ما يحتاجه المصريون كلهم.

ولفت إلى أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية يعد البروفة النهائية للأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية 2025، خاصة أن المنافسات تكاد تكون حزبية، وكل هذه الأحزاب تختبر قيادتها وقوتها وكوادرها وآلتها الانتخابية في هذه الانتخابات.

وأوضخ أن الحياة الحزبية في مصر بعد الانتخابات الرئاسية ستكون أفضل بكثير مما قبلها؛ فالأحزاب استفادت من الترشح، خاصة أن الرئيس السيسي وعد بدعم الحياة السياسية والتعددية الحزبية.