ضياء رشوان: يوجد ارتباط وثيق بين الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه بعد إعلان الجمهورية في مصر سنة 18 يونيو 1953، كان اختيار رئيس الجمهورية يتم بالاستفتاء، «اختيار شخص واحد يتم الاستفتاء حوله بنعم أو لا».

ارتباط الانتخابات الرئاسية بالحوار الوطني

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية علي قناة «إكسترا نيوز»، أنه ابتداءً من 2005 عُدل الدستور وأجريت أول انتخابات بين عدة مرشحين، وأن الانتخابات التي انتهت اليوم هي الانتخابات الرابعة بعد ثورة 25 يناير، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بالحوار الوطني.

الحوار الوطني أعاد ترميم الجسور

وأوضح ضياء رشوان، أن الحوار الوطني أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل العام الماضي، وشارك فيه العديد من الناس ومئات من الجلسات، وأعاد الحوار الوطني «ترميم الجسور التي تحطمت»، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تشهد تواجد ثلاثة من رؤساء الأحزاب كانوا شركاء في الحوار الوطني، بجانب الرئيس الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي.