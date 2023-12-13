مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار لإنقاذ الفلسطينيين

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن هناك حقا جائرا برفض مشروع إطلاق النار بغزة على الرغم من حصوله على موافقة أكثر من 100 عضو في الأمم المتحدة، خلال ساعات معدودة، مما يعد مؤشرا على إدراك المجتمع الدولي لخطورة الوضع وتأثيره على الأمن والسلم الدولي.

4 شروط هدفها وقف إطلاق النار

وأكد، في كلمته خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة اليوم بسيط، ومضمون، وصريح الغرض، ويعمل في 4 فقرات فقط، ولكن المجتمع الدولي عاجز عن تنفيذ هذه الشروط الأربعة وسط هجمات بربرية تقع على غزة ضد المدنيين، على مدار أكثر من شهرين، وسط معاناة يمر بها أشقاؤنا في غزة.

يجب الالتزام بأبسط القيم الإنسانية

وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد أن مساعي أقلية تتصدى للرأي العام الدولي المطالب بوقف إطلاق النار بمبررات واهية تتجاهل عن عمد أن هذا الحق لا ينطبق على إسرائيل في حقها في احتلال الأراضي الفلسطينية باعتبارها قوة غير شرعية وهذا الحق لا يعفيها من الإلتزام بأبسط القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الآمر بحماية ووقاية الأطفال والنساء والصور الحالية تمثل صور ميقتة لإزدواج المعايير.

هناك جرائم تتم بلا هوادة

وأوضح أن هناك دولا تطالب بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي في حالات ولكن تدير الأمر في حالات أخرى خاصة عندما يكون الأمر خاص بالإنسان الفلسطيني الذي يتم ارتكاب جرائم ضده بلا هوادة، لافتا إلى أن اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإنقاذ الفلسطينيين حيث تتناول المادة السادسة من مشروع القانون بكل حياد على عكس ما يدعيه البعض ضرورة حماية المدنيين من الجانبيين وفقا للقواعد الدولية والامتثال بحماية المدنيين وإطلاق سراح كافة الرهائن.

الهدف واضح وصريح

وتابع: «استمرار الحرب سيؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان وهدم قواعد القانون الدولي ويجر المنطقة لحرب إقليمية ويعصف بما تبقى من مصداقية هذه المنظمة الدولية، وتناشد المجموعة العربية مناقشة القانون تطبيقا للكيل بمكيال واحد كما تدعو المجموعة العربية بالتصويت على تعديل بعض القرارات إذا أردوا ذلك ولكن بعض مناقشة القرار حيث لم يتم مناقشته وهذا من أجل هدف صريح وواضح ومحدد بوقف إطلاق النار خاصة أن هناك وفودا صوتت ضد قرار الجمعية العامة في أكتوبر الماضي الذي طالب بهدنة إنسانية وهذا يفضح الغرض الحقيقي وراء تلك التعديلات التي تستهدف المدنيين».

أخاطب ضمائركم جميعا

وواصل: «سيدي الرئيس ماذا ننتظر لنطفأ هذه النار وننهي الحرب التي لا منتصر فيها ونوقف آلة الدمار وهل نستطيع الانتظار أصلا بعد أن تخطى عدد الشهداء من المدنيين 18 ألف شخص من ضمنهم أكثر من 7000 طفل بمعدل مفتل طفل كل 10 دقائق و49 ألف جريح، السادة الأعضاء أخاطب ضمائركم جميعا لوقف نزيف الدماء كل الدماء وأطلب منك السيد الرئيس تعليق النقاش على القرار بدون تأخير نظرا لأهمية الوضع على الأرض ووقف فوري لأن النقاش سيكون بعد اعتماد القرار وشكرا».