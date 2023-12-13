نتائج الفرز الأولية في لجنة النزهة بالقاهرة.. السيسي يحصل على 197 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة بالدائرة رقم 23 قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت بلغ 270 ألفا و353 ناخبا، وعدد الحضور 208 آلاف و779 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 208 آلاف و369 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 410 أصوات.

وأضاف رئيس اللجنة، أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاءت كالتالي:

عبدالفتاح السيسي: 197 ألفا و356 صوتا.

فريد زهران: 5 آلاف و264 صوتا.

عبدالسند يمامة: 1024 صوتا.

حازم عمر: 4 آلاف و725 صوتا.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.