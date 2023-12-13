نتائج فرز اللجنة العامة في قسم أول دمياط.. السيسي يتصدر بـ40 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 1 قسم أول دمياط بمحافظة دمياط، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 90 ألفا و291 ناخبا، وعدد الحضور 61 ألفا و 235 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 85 ألفا و423 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2812 ناخبا.

وأضاف رئيس اللجنة أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة جاءت كالتالي:

عبدالفتاح السيسي: 40 ألفا 536 صوتا.

فريد زهران: 6 آلاف و352 صوتا.

عبدالسند يمامة: 1185 صوتا.

حازم عمر: 10 آلاف و350 صوتا.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.