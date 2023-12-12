نتائج الفرز الأولية في اللجنة العامة بالإسكندرية.. السيسي 183 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة الإسكندرية، نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس اللجنة إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 294 ألفا و650 ناخبا، وعدد الحضور 209 آلاف و323 ناخبا، بنسبة حضور 71%، وعدد الأصوات الصحيحة 208 آلاف و373 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 948 ناخبا.

أضاف أن المرشح عبد الفتاح السيسي، حصل على 183 ألفا و152 صوتا، والمرشح فريد زهران، حصل على 1881 صوتا، والمرشح عبد السند يمامة، 572 صوتا، والمرشح حازم عمر، 22 ألفا و768 صوتا.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.