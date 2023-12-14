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حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-12- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سـحـر المـكاوي
02:29 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بأنهم يجيدون تحديد أهدافهم التي تساعدهم على التميز، أيا كانت الصعاب والمعوقات، كما يتميزون بصفة التسامح، رغم كونه حاد الطباع.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الخميس 14- 12- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 14- 12- 2023 على الصعيد المهني 

بحسب حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، يجب التزم الحياد والعمل على تطوير مهاراتك فى العمل.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 14- 12- 2023 على الصعيد العاطفي

بحسب حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي، يجب التعامل باحترام مع أفراد أسرتك وتجنب المشاكل.

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بقلم سـحـر المـكاوي