يقول الخبراء إنّ مولود برج العذراء يتميز بالعقلانية والاستقلالية، ويعمل بحرفية عالية، ويحب الاطلاع على كل أمور الحياة ليجمع فكرة عن كل شيء حوله، بالإضافة إلى أنه من الشخصيات التي تتمسك بالقيم والعادات والتقاليد.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ورد بمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-12-2023 على الصعيد المهني

قد تلاحظ أنك تحاول دائمًا الاعتماد على مساعدات الآخرين فى محيط العمل، ولذا ينصحك الخبراء بأن تتخلى عن تلك الصفة وأن تحاول الاعتماد على نفسك؛ حتى تستطيع تحقيق أحلامك دون عقبات.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 10-12-2023 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، فيقول الخبراء إن الجانب العاطفي بالنسبة لك هو المحور المهم في حياتك، ومن أجل ذلك حاول أن تحافظ على دفء تلك العلاقات؛ حتى تكون متوازنًا نفسيًا في باقي نواحي حياتك.