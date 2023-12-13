برج الأسد هو أحد الأبراج النارية، ويقع بين برج السرطان وبرج العذراء، ويمتد من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز مواليد برج الأسد بالعديد من الصفات، أهمها القيادة، فهم قادة بالفطرة، ويتمتعون بكاريزما وحضور قوي.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 13-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 13-12-2023 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني قد تشعر اليوم بالنشاط والحيوية، مما يجعلك أكثر إنتاجية في العمل، والشيء الآخر أنك قد تحصل على فرصة جيدة للتقدم في حياتك المهنية وتحظى بدعم من زملائك ورؤسائك في العمل.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 13-12-2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيرى الخبراء بأنك قد تشعر اليوم ببعض من الرومانسية والحب، وقد تقابل شخصًا جديدًا يثير اهتمامك، ولذا استثمر طاقتك في أشياء إيجابية، ولا تسمح للطاقة السلبية بالسيطرة عليك.