فسخ الخطبة يعرضك لخسارة الشبكة وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. اعرف التفاصيل

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوي الديب، و60 عضوًا حقوق الخطبة بين الرجل والمرأة، سواء فيما يتعلق بتقديم المهر واسترداده حال فسخ الخطبة أو تقديم الشبكة والهدايا.

وأكدت النائبة نشوي الديب أن الهدف من تقديم قانون جديد للأحوال الشخصية هو تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، لاسيما إذا ترتب على ذلك ضرر لأحد الطرفين.

وأشارت النائبة نشوي الديب في تصريحات لـ«الوطن»: أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو موت أحدهما يجوز للورثة استرداد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا.

كما تضمن مشروع القانون الجديد عددا من الحقوق للمخطوبة حال فسخ خطبتها، للمخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

وأوضحت النائبة نشوي الديب إلي أنه حال عدول الطرفين عن الخطبة فلايحق للطرف الرافض استكمال العلاقة المطالبة بالهدايا ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

وينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ،إنه إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين، أما إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.