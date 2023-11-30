عقد جديد للخطبة.. اعرف حقوقك في مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الخطبة وحقوق الطرفين حال انفصالهما، ولأول مرة يتيح مشروع القانون حق حصول الرجل على الشبكة وهداياه، حال رفض الفتاة الاستمرار في الارتباط.

قانون الأحوال الشخصية

ويجيز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إبرام عقد موقع من الطرفين عقب قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة، ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّ المهر يعود بالكامل إلي صاحبه إذا ما كانت رغبة الفتاة إنهاء هذا الارتباط

وينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالات تبديد المخطوبة للمهر أو الشبكة، وفي ضوء ذلك يجب على الفتاة إما إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنّ غالبية النواب في انتظار إرسال وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لبدء مناقشته.

العرض على اللجان البرلمانية

وأضافت الديب لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به والخاص بتنظيم العلاقات داخل الأسرة في ضوء قانون شامل للأحوال الشخصية، ما زال ينتظر العرض على اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.

وشددت الديب، على أهمية صدور القانون لتلبية مطالب الشارع المصري، خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا صدر منذ 100 عام.