تعرف على كل ما يخص «الخلع» في قانون الأحوال الشخصية

تلجأ بعض السيدات إلى الخلع كطريقة لإنهاء زواجها، في حال عدم نجاحها في الطلاق بالصورة المتعارف عليها، وتتساءل بعضهن عن مصير مسكن الزوجية وقائمة المنقولات حال طلبها الخلع، بالإضافة إلى بعض المخاوف الخاصة بنفقة الأطفال.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، كيف نظم قانون الأحوال الشخصية كل ما يخص الخلع وما هي الحقوق التي تحرم منها الزوجة أو التي لا تحرم منها في حال لجؤها إلى الخلع.

مصير مسكن الزوجية وقائمة المنقولات

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني لـ«الوطن» إن الخلع هو طريقة شرعية وقانونية تلجأ إليها بعض الزوجات في حال عدم قدرتهم على إنهاء الزواج بالطلاق، وحدد قانون الأحوال الشخصية مصير قائمة المنقولات ومسكن الزوجية حال الهلع، موضحا أن مسكن الزوجية ليس له علاقة بالخلع، وإذا كانت المرأة لديها أطفال حاضنة، فتكون شفة الزوجية من حقها حتى في حالة الخلع، مؤكدا أن الأمر كذلك فينا يخص قائمة المنقولات.

نفقة الأطفال عند الخلع

وأكد عبد المجيد، أن في حال لجوء السيدة إلى الخلع فإنها تستحق قائمة المنقولات الخاصة بها، لأن الخلع يؤثر على حقوق الزوجة فقط، لافتا أن نفقة الأطفال هي حقهم وليس لها أي علاقة بالخلع لأنها ملزمة من الأب، ويلزم القانون الأب أن يدفع نفقة الأولاد في حال الإنفصال بالطلاق أو الخلع.