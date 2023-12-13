حكاية السفينة الحربية «ساعر 6».. أعلن الاحتلال الإسرائيلي إبحارها ردا على الحوثي

السفينة الحربية ساعر 6، هي أحد الأسلحة البحرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إقلاعها لأول مرة في البحر الأحمر، في ظل الهجمات المستمرة على السفن الإسرائيلية من جانب جماعة الحوثي اليمنية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه هجومًا عنيفًا في غزة.

أين تعمل السفينة الحربية ساعر 6؟

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، الذي تم نشره قبل ساعات، فإن السفينة الحربية ساعر 6 رست لأول مرة في البحر الأحمر حتى تنضم إلى العمليات لسلاح البحرية، وفي الوقت ذاته تم استكمال الإجراءات الخاصة بالسفينة الأخيرة لنفس ذات الطراز، والتي قد استغرقت نحو عامين.

ووصف الاحتلال المدة التي استغرق الانتهاء من السفينة الحربية ساعر 6 المصنوعة باللونين الأبيض والأحمر، بأنها سريعة خاصة فيما يتعلق بتعديل 4 سفن في وقت واحد، والمعروفة بأنها أحدث أنظمة القتال وأكثرها تقدمًا في العالم.

قوات الاحتلال ترافق السفينة الحربية

ومن جانبه، أوضح العقيد إلداد بوروخوفيتش، قائد أسطول السفن الصاروخية، أن أكثر من ألف مقاتل متمركز في البحر، فضلا عن انتشار الأسطول الثالث في منطقة البحر الأحمر إلى جانب السفينة الحربية ساعر 6.

وبخلاف السفينة، تحدث جيش الاحتلال عن ما يتم فعله مع تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في منطقة باب المندب، لافتا إلى تشكيل تحالف دولي من قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ودول أخرى، حسب ما نقلت القناة العبرية «I24».

ويتزايد مؤخرا تهديدات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية الإسرائيلية بسبب الحرب بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، حيث نفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، بحسب «روسيا اليوم».